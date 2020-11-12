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Лоренцо Вачирка
Лоренцо Вачирка
, 2008
Lorenzo Vacirca
Италия / анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
О фильме
Этот анимационный фильм получил главный приз МКФ в Таормине. Его суть лучше всего передает цитата из Гёте: «Бессмысленная жизнь – это ранняя смерть».
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Режиссер
Нико Бономоло
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Италия
Продолжительность
13 минут
Год выпуска
2008
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о мультфильме
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