В давние времена на краю пространства и времени миром правили силы зла. Одры арканийцев Сэра Лоренцо взяли осаду город Берсию. Один знатный и доблестный рыцарь возглавил народное ополчение. Однако надежда на победу все убывала, и рыцарю пришлось искать подмогу. Вскоре выяснилось, что сопровождающий его отряд перешел на сторону врага. Воспользовавшись отсутствием вожака, арканийцы вошли в Берсию и стали крушить все на своем пути. А рыцаря обвинили в сговоре с врагом и обрекли на вечное изгнание. Имя его стало синонимом измены. Люди зареклись даже произносить его. Осужденный жить вне закона, рыцарь странствовал по свету и оказывал помощь всем нуждающимся. И вскоре во всех землях разнесся слух о подвигах легендарного воина…

