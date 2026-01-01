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Киноафиша Фильмы Анимация Испании

Анимация Испании

анимация / 18+

О фильме

«ЗДЕСЬ»/QUA (реж. Andres Vidal Alarcon, Spain, 2009) 
В начале времен наш мир бы освещен двумя солнцами: одно дарило жизнь, другое – смерть. И вот что-то начало меняться…

«СОРЕВНОВАНИЕ»/LA COMPETITIVA (реж. Нernán Cieza, Adriana Delfino, Spain, 2008) 
Два служащих очень необычной фабрики стараются поразить официантку, которая ежедневно подает им ланч.

«ХУДОЖНИК НЕБЕС»/THE PAINTER OF SKIES (реж. Jorge Morais Valle, Spain, 2009 
Безумный художник и его верный ассистент, живущие на скалах, пытаются изобрести средство борьбы с постоянными штормами.

«РОДИНА»/HOMELAND (реж. Juan De Dios Marfil, Spain-Tchekhoslovakia, 2009) 
Где воля - там и путь.

«ПОРОСЁНОК-ОБОРОТЕНЬ»/THE WEREPIG (реж. Sam Orti Marti, Spain, 2009) 
Два американских туриста из-за дурных манер лишаются пристанища. Неожиданно милая пожилая супружеская пара предлагает им погостить у себя…

«СИЛИКОНОВЫЙ ЮМОР»/VITREOUS HUMOR (реж. Ana Muzas Roa, Spain, 2009) 
В большом викторианском особняке братья Бинхем и Амброзин делают то, что говорит рассказчик… Или все-таки нет?

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ»/EL EMPLEO (реж. Santiago ‘Bou’ Grasso, Argentina, 2008)

Что же скрывается за ежедневными рутинными походами на работу?

Продолжительность программы 1 ч 25 мин.

Детали мультфильма

Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 0

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