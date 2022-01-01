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Сад, 1973

1973 / СССР
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О фильме
Поэтическая баллада о преодолении человеческого одиночества
мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 1973
Режиссер
Владимир Алеников
Владимир Алеников
В ролях
Владислав Дворжецкий
Расми Джабраилов
Евгений Жариков
Евгений Жариков
Алевтина Евдокимова
Все актеры и съемочная группа
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