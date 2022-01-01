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Сад
Сад, 1973
1973 / СССР
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Жанр:
короткометражный
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О фильме
Поэтическая баллада о преодолении человеческого одиночества
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мало голосов
Оцените
3
голоса
Продолжительность
44 минуты
Год выпуска
1973
Режиссер
Владимир Алеников
В ролях
Владислав Дворжецкий
Расми Джабраилов
Евгений Жариков
Алевтина Евдокимова
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