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о выходе в прокат О фильме Поэтическая баллада о преодолении человеческого одиночества Развернуть мало голосов Оцените 3 голоса Продолжительность 44 минуты Год выпуска 1973 Режиссер Владимир Алеников В ролях Владислав Дворжецкий Расми Джабраилов Евгений Жариков Алевтина Евдокимова Все актеры и съемочная группа

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