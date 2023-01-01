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Подводное течение Подводное течение
Киноафиша Фильмы Подводное течение Награды и номинации фильма Подводное течение
Contracorriente Подводное течение 2009 / Перу / Колумбия
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Подводное течение

Вся информация о фильме
Сандэнс 2010 Сандэнс 2010
Приз зрительских симпатий - драма (Программа «Мировое кино»)
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, Франция, приключения, анимация
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Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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