Роман Пушкина студия «Ленфильм» решила экранизировать к 100-летию со дня смерти поэта. Крестьянский бунт, картины народного гнева — вот акцент, который должен был поставить Ивановский в новом фильме. Рукопись романа была найдена после смерти Пушкина в его бумагах. Названия он не имел и остался недописанным. Замысел «Дубровского» был подсказан действительным происшествием. Сохранилось несколько вариантов развязки романа. Ивановский ознакомился со всеми и написал свою: восставшие крестьяне убивают деспота Троекурова.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 15 минут
Год выпуска1936
Премьера в мире16 февраля 1936
Дата выхода
16 февраля 1936
СССР
ПроизводствоКиностудия «Ленфильм»
Другие названия
Dubrovskiy, Doubrovsky, Dubrowski, Dubrovski, Dubrovsky, Dubrowskij, Opstand in Rusland, Tempête sur la Russie, Дубровский