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Киноафиша Фильмы Дубровский

Дубровский

Dubrovskiy 18+
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О фильме

Роман Пушкина студия «Ленфильм» решила экранизировать к 100-летию со дня смерти поэта. Крестьянский бунт, картины народного гнева — вот акцент, который должен был поставить Ивановский в новом фильме. Рукопись романа была найдена после смерти Пушкина в его бумагах. Названия он не имел и остался недописанным. Замысел «Дубровского» был подсказан действительным происшествием. Сохранилось несколько вариантов развязки романа. Ивановский ознакомился со всеми и написал свою: восставшие крестьяне убивают деспота Троекурова.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1936
Премьера в мире 16 февраля 1936
Дата выхода
16 февраля 1936 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Dubrovskiy, Doubrovsky, Dubrowski, Dubrovski, Dubrovsky, Dubrowskij, Opstand in Rusland, Tempête sur la Russie, Дубровский
Режиссер
Александр Ивановский
В ролях
Борис Ливанов
Борис Ливанов
Николай Монахов
Галина Григорьева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
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