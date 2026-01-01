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Николай Монахов Nikolay Monakhov
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Николай Монахов

Nikolay Monakhov

Дата рождения
30 марта 1875
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
5 июля 1936
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Дубровский 7.2
Дубровский (1936)

Фильмография Николай Монахов

Дубровский 7.2
Дубровский Dubrovskiy
драма 1936, СССР
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