Награды и номинации фильма Воскресенье за городом

Награды и номинации фильма Воскресенье за городом 1984

Каннский кинофестиваль 1984 Каннский кинофестиваль 1984
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1985 Золотой глобус 1985
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Best Foreign Language Film
Номинант
 Best Foreign Language Film
Номинант
