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Утомленные солнцем 2: Цитадель
Отзывы о фильме «Утомленные солнцем 2: Цитадель»
Утомленные солнцем 2: Цитадель
2010 / Россия / Германия / Франция
Трейлер
5.4
Оцените
63
голоса
Рейтинг IMDb: 4.2
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Шпилька
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Baboon, 10/03/2010 - 15:45:55):
Re: Утомленные солнцем 3: Цитадель (10 марта 2010 15:45:55)
Неужели кто-то пойдет смотреть в кино смотреть вторую часть нарезки из дорогого ТВшного мини-сериала, который потом все равно покажут бесплатно?
я пойду✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
чем-то напоминает мне данный режиссер сборную России по футболу...закушался...сиськи дочки уже показал...неужели есть, что еще показать?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Постер - просто ппц
2 апреля 2015, 12:51
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
главная ошибка МИхалкова - нельзя быть и режиссером и главным актером одновременно ..!!!!!!!!!!!!!!!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ProfiCinic, 26/04/2011 - 01:36:51):
Можно, только не Бесогону.
я про это и написала...."главная ошибка Михалкова"....✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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andylee
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Grei от 27/04/2011 - 12:36:57
Когда сталкиваются две противоположности, хотя бы и лбами, может произойти аннигиляция, но в рекламе да же искры не высекаются, такая вот самокритика...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ТатаZzzz, 05/05/2011 - 08:26:03):
Так что критикуй- не критикуй, смотри - не смотри - по херу, результат один: делает чувак со своими друзьями свои дела и срать хотел на всех вообще. Этакая башня Газпрома российского кинематографа.
я об этом и говорил...в футболе газпром, в кино газпром...скоро все в жизни будет как в квн - реклама секс-шопа: не газпром конечно, но мечты сбываются...жалко, что газа с нефтью еще лет на 30 хватит вроде бы по оценкам...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Alwexler
2 апреля 2015, 12:51
это уже даже не смешно. такая ахинея.... замешенная , судя по всему, на конкретном сдвиге михалкова на почве личного мессианства и самолюбования, так что это к психопатологу.
2 апреля 2015, 12:51
0
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
Второй лоб справа - это Михалков. А вот первый лоб справа - Суханов. ) Признать действительно сложно.
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
На фильм пойду обязательно. Уве Болл давно уже не радует, надо же чем-то нишу заполнять..
2 апреля 2015, 12:51
0
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Арсений
2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм!
2 апреля 2015, 12:51
0
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andylee
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (GreyV, 05/05/2011 - 20:19:23):
Уве Болл давно уже не радует
а как же "освенцим"?
2 апреля 2015, 12:51
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Шпилька
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
фильм понравился.
молодец михалков.
маленькие роли и в этот раз брали задушу.
2 апреля 2015, 12:51
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Неужели кто-то пойдет смотреть в кино смотреть вторую часть нарезки из дорогого ТВшного мини-сериала, который потом все равно покажут бесплатно?
я пойду✊
я про это и написала...."главная ошибка Михалкова"....✊
Когда сталкиваются две противоположности, хотя бы и лбами, может произойти аннигиляция, но в рекламе да же искры не высекаются, такая вот самокритика...
я об этом и говорил...в футболе газпром, в кино газпром...скоро все в жизни будет как в квн - реклама секс-шопа: не газпром конечно, но мечты сбываются...жалко, что газа с нефтью еще лет на 30 хватит вроде бы по оценкам...
а как же "освенцим"?
молодец михалков.
маленькие роли и в этот раз брали задушу.
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