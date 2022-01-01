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Таинственный остров
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Таинственный остров, 1941

1941 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Во время Гражданской войны в Америке пятеро пленных бегут из осажденного Ричмонда на воздушном шаре. Ураган уносит их на необитаемый остров. Тысячи миль отделяют колонистов от обитаемой земли, а все их имущество — нож, часы и записная книжка…
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 3 мая 1941
Режиссер
Эдуард Пенцлин
В ролях
Павел Киянский
Андрей Андриенко-Земсков
Роберт Росс
Юрий Грамматикати
Андрей Сова
Все актеры и съемочная группа
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