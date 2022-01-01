Таинственный остров, 1941

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о выходе в прокат О фильме Во время Гражданской войны в Америке пятеро пленных бегут из осажденного Ричмонда на воздушном шаре. Ураган уносит их на необитаемый остров. Тысячи миль отделяют колонистов от обитаемой земли, а все их имущество — нож, часы и записная книжка… Развернуть 7.0 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 15 минут Год выпуска 1941 Премьера в мире 3 мая 1941 Режиссер Эдуард Пенцлин В ролях Павел Киянский Андрей Андриенко-Земсков Роберт Росс Юрий Грамматикати Андрей Сова Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про выживание 1 постер

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