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Hoy me desperté

Сегодня я проснулся, 2006

2006 / Аргентина
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Причины посмотреть О фильме
Золотая медаль New York Festivals в 2008 году
Сборник художественных короткометражных зарисовок – метафорический ответ авторов на дискриминацию, недоразумения и мифы, социальные и экономические проблемы, сопровождающие эпидемию ВИЧ/СПИДа.
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Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2006
Режиссер
Бруно Стагнаро
В ролях
Науэль Мутти
Леонора Балькарсе
Себастьян Пахони
Антонелла Коста
Энрике Дюмон
Все актеры и съемочная группа
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