Сегодня я проснулся, 2006

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме Золотая медаль New York Festivals в 2008 году Развернуть Сборник художественных короткометражных зарисовок – метафорический ответ авторов на дискриминацию, недоразумения и мифы, социальные и экономические проблемы, сопровождающие эпидемию ВИЧ/СПИДа. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 60 минут Год выпуска 2006 Режиссер Бруно Стагнаро В ролях Науэль Мутти Леонора Балькарсе Себастьян Пахони Антонелла Коста Энрике Дюмон Все актеры и съемочная группа

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