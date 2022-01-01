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Сегодня я проснулся
Hoy me desperté
Сегодня я проснулся, 2006
2006 / Аргентина
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Жанр:
драма
документальный
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О фильме
Золотая медаль New York Festivals в 2008 году
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Сборник художественных короткометражных зарисовок – метафорический ответ авторов на дискриминацию, недоразумения и мифы, социальные и экономические проблемы, сопровождающие эпидемию ВИЧ/СПИДа.
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Продолжительность
60 минут
Год выпуска
2006
Режиссер
Бруно Стагнаро
В ролях
Науэль Мутти
Леонора Балькарсе
Себастьян Пахони
Антонелла Коста
Энрике Дюмон
Все актеры и съемочная группа
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