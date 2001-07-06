Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Копакабана
6.6
Киноафиша Фильмы Копакабана
6.6

Копакабана

, 2001
Copacabana
Бразилия / комедия / 18+
Постер фильма Копакабана
6.6

О фильме

Философская комедия о жизни и старости в современном мире, действие которой происходит в знаменитом квартале Рио-де-Жанейро Копакабана. Главному персонажу, фотографу Алберто, вот-вот исполнится девяносто. Его друзья готовят ему сюрприз, но, похоже, Алберто внезапно затосковал по прошлому. Он проживает вновь важнейшие события своей долгой профессиональной и личной жизни. Постепенно воспоминания Алберто и история Копакабаны сливаются воедино и образуют живописную и яркую картину жизни этого квартала и всей Бразилии, уходящую корнями к началу XX века.

В ролях

Марко Нанини
Alberto
Валдерес де Баррос
Salete
Лаура Кардозо
Salma
Ида Гомес
Fanny
Leo Alberto
Dr.Otávio
Камила Амаду
Miloca
Fernanda Badaue
Miloca
Cristina Bittencourt
Микаэль Борхес
Street boy
Луис Кардосо
Young Salma
Режиссер Карла Камурати
Сценарист Lais Azeredo Rodrigues, Карла Камурати, Мелани Димантас, Йоя Вурш
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 6 июля 2001
Дата выхода
6 июля 2001 Бразилия
Производство Copacabana Filmes e Produções
Другие названия
Copacabana

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
2 капли на втулку — и в моем туалете всегда пахнет свежестью как в лесу: работает в 5 раз лучше покупных освежителей
Жирный налет исчез на глазах, теперь все сияет: рассказываю, чем я отмыла кухонную плитку без дорогой химии за 10 минут
Сорняки в плитке сдались и сгнили за ночь: смешал 3 простых раствора за копейки – от травы не осталось и следа
3 sci-fi сериала от Apple TV+ затягивают с первой серии: у каждого 7.6+ на IMDb – вряд ли разочаруют
«Утомленные солнцем» — это просто, а вы попробуйте угадать фильмы Михалкова по этим редким кадрам (тест)
Уберите детей от экрана и пройдите тест: вспомните 5 фильмов СССР по пикантным кадрам
Смотрели всю советскую классику? Тогда мы идем к вам! Угадайте, что за реклама скрывается в этих 5 фильмах СССР
Этих красавиц раньше знала вся страна, а сейчас? Вспомните 5 фильмов СССР по кадру с блондинкой
Смотрели «Кавказскую пленницу» десятки раз? Проверьте себя: тест из 9 вопросов по зубам лишь настоящим фанатам
Этот российский сериал — будто младший брат «Извне»: тоже из категории «ничего не понял, но очень интересно»
Российский хоррор в духе «Я иду искать» купил Netflix – иностранцам зашло: «вау, сделано очень хорошо»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше