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Философская комедия о жизни и старости в современном мире, действие которой происходит в знаменитом квартале Рио-де-Жанейро Копакабана. Главному персонажу, фотографу Алберто, вот-вот исполнится девяносто. Его друзья готовят ему сюрприз, но, похоже, Алберто внезапно затосковал по прошлому. Он проживает вновь важнейшие события своей долгой профессиональной и личной жизни. Постепенно воспоминания Алберто и история Копакабаны сливаются воедино и образуют живописную и яркую картину жизни этого квартала и всей Бразилии, уходящую корнями к началу XX века.
|6 июля 2001
|Бразилия