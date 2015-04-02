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Орел Девятого легиона
Отзывы о фильме «Орел Девятого легиона»
The Eagle
Орел Девятого легиона
2010 / США
Трейлер
7.5
Оцените
58
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
морда лица Тейтума говорит о чем угодно, кроме римского легионера...хотя если уж из Питта делали Ахилла, то чему удивляться...наверно и здесь че-то получится
2 апреля 2015, 12:51
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DutchLady
2 апреля 2015, 12:51
Ну да, фильм посмотреть можно. Действительно, ничего выдающегося, но не тупой, без явных "проколов" Конечно, не хватает нерва идее про смысл завоевания новых стран и возведение идей Рима в смысл жизни, когда завоевание заключается в истреблении коренных народов, смерти людей, поругании женщин. Но уже хорошо, что здесь эта идея хотя бы обсуждается. А то обычно ограничиваются тем, что завоевать надо и все тут. Такое кино смотреть не интересно, разве что любителям батальных сцен. Таттума люблю еще за Шаг вперед, но все кино не покидала мысль, что он качок из зала, а не центурион. Раб понравился больше.
2 апреля 2015, 12:51
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Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
В целом впечатление от фильма неплохое,конечно,если не придираться.Тема римских легионов
весьма популярна в народе и от фильма ждут реализма,секса и захватывающих событий.
Здесь первый и второй фактор отсутствуют,третий есть,но с оговорками.
А фильм,тем не менее,понравился.Парадокс.
Может, шотландские горы понравились,или воины-панки?✊
Да,вместо парней в килтах встретить таких чудил с внешностью индейцев,или негров-это сильно,надеюсь,что это не выдумки авторов✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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makkoy
2 апреля 2015, 12:51
Фильм классный. Всем рекомендую. Кто смотрел «Центурион» и понравилось, смело идите и на этот фильм. «Орел IX легиона» о чести, преданности и мужской дружбе. Сюжет с интригой, захватывает и без лирических соплей. Центурион Акила ищет пропавший римский легион. Действие в горах Шотландии, II век нашей эры. Отличные военные приемы. Побольше бы таких фильмов.
2 апреля 2015, 12:51
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Мужики! Все на «Орел Девятого легиона»! Наш фильм! Увидите все, что нужно: мечи, колесницы, гладиаторов, классные приемы боя. Уж точно, есть на что посмотреть. Впечатляет! Настоящий экшн! Сюжет захватывает, а то как начнут размазывать - типа что-то, типа где-то. Короче, ВСЕ НА КРУТОЙ ФИЛЬМ! Искать следы девятого легиона!
2 апреля 2015, 12:51
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
Орел Девятого легиона – «а ля» исторический фильм. Посмотреть можно. Но второй раз бы не стал этого делать. Что-то не правдоподобное. Надумано все и слабый актерский состав. У кого-то хорошая фантазия. Но посмотреть бои гладиаторов, героические действа с мечами на колесницах, конные и пешие баталии и даже классическое построение «черепахой» - все же, стоит посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51
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весьма популярна в народе и от фильма ждут реализма,секса и захватывающих событий.
Здесь первый и второй фактор отсутствуют,третий есть,но с оговорками.
А фильм,тем не менее,понравился.Парадокс.
Может, шотландские горы понравились,или воины-панки?✊
Да,вместо парней в килтах встретить таких чудил с внешностью индейцев,или негров-это сильно,надеюсь,что это не выдумки авторов✊
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