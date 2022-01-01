Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шум в сердце
Киноафиша Фильмы Шум в сердце Шум в сердце, 1971: актеры и роли
Le souffle au coeur Шум в сердце 1971 / Франция / Италия / ФРГ
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Шум в сердце, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Луи Маль Луи Маль Louis Malle
В ролях
Леа Массари Lea Massari Бенуа Феррё Даниэль Желен Daniel Gélin Микаэль Лонсдаль Аве Нинки Ave Ninchi Гила фон Вайтерсхаузен Gila von Weitershausen Фабьен Феррё Марк Винокур Mark Winokur Мишлин Бона Micheline Bona Анри Пуарье Henri Poirier
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Индийский Джеки Чан: как сейчас живет секс-символ болливуда 90-х Акшай Кумар
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Гуляет за чужой счет: оскандалившуюся на «бесплатных» концертах Волочкову вывели на чистую воду
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть
Приложение киноафиши