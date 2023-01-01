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Киноафиша Фильмы Немецкая игра
Deutschlandspiel

Немецкая игра, 2000

2000 / Германия
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть

Телевизионный фильм из двух частей.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 58 минут
Год выпуска 2000
Возраст 18+
Режиссер
Ханс-Кристоф Блуменберг
В ролях
Питер Устинов
Питер Устинов
Рудольф Вессели
Ганс-Майкл Реберг
Рудольф Ковальски
Удо Самель
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.8
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
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