Александра Шлёнска Aleksandra Slaska
Александра Шлёнска

Александра Шлёнска

Aleksandra Slaska

Дата рождения
4 ноября 1925
Возраст
63 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
18 сентября 1989
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Петля 7.6
Петля (1958)
Пассажирка 7.4
Пассажирка (1963)
Юность Шопена 6.4
Юность Шопена (1952)

Фильмография Александра Шлёнска

Жанр
Год
Пассажирка 7.4
Пассажирка Pasazerka
военный, исторический, драма 1963, Польша
Петля 7.6
Петля Petla
драма 1958, Польша
Юность Шопена 6.4
Юность Шопена Mlodosc Chopina
драма, исторический, биография 1952, Польша
