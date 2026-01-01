Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александра Шлёнска
Aleksandra Slaska
Киноафиша
Персоны
Александра Шлёнска
Александра Шлёнска
Aleksandra Slaska
Дата рождения
4 ноября 1925
Возраст
63 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
18 сентября 1989
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Петля
(1958)
7.4
Пассажирка
(1963)
6.4
Юность Шопена
(1952)
Фильмография Александра Шлёнска
Жанр
Все
Биография
Военный
Драма
Исторический
Год
Все
1963
1958
1952
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.4
Пассажирка
Pasazerka
военный, исторический, драма
1963, Польша
7.6
Петля
Petla
драма
1958, Польша
6.4
Юность Шопена
Mlodosc Chopina
драма, исторический, биография
1952, Польша
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Пембе, Доа — кто следующий? Героини из «Клюквенного щербета» пропадают по вине одной-единственной женщины
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667