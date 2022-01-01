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Киноафиша Фильмы Служанка Служанка, 2009: актеры и роли
La nana / The Maid Служанка 2009 / Чили / Мексика
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Служанка, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Себастьян Сильва Sebastián Silva
В ролях
Каталина Сааведра Catalina Saavedra Клаудиа Селедон Алехандро Гоик Андреа Гарсиа-Уидобро Мариана Лойола Мариана Лойола Mariana Loyola Агустин Сильва Анита Ривз Anita Reeves
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