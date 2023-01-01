Дом Мэнсона, 2014

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о выходе в прокат О фильме Хроника жизни Чарльза Мэнсона до резни в доме Шерон Тейт и убийств супругов Ла Бьянка. Развернуть 4.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5 Продолжительность 1 час 38 минут Год выпуска 2014 Возраст 18+ Режиссер Брэндон Слэгли В ролях Райан Кизер Деванни Пинн Рейд Уорнер Крисс Энглин Серена Лориэн Все актеры и съемочная группа 2 постера

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