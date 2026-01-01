Программа показа:

ОДИН / Alone / 3 мин / реж. Джерард Фриксис / Испания

Третье место на Международном Канском видео фестивале 2008

Это только в России - один в поле не воин... А в кино - очень даже и воин! Герой фильма - одинокий ковбой. Настолько одинокий, что у него даже нет врагов, с которыми бороться за правду и мир во всем мире. Поэтому он бьется с невидимыми зрителю злодеями, внутренне оплакивая свое одиночество невидимыми миру слезами.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ ЗНАКОВ/ Paseo por la ciudad de los signos / 4 мин / реж. Самуэль Аларкон / Италия-Испания

В этой экспериментальной работе в одном кадре совмещаются сразу 2 времени - реальное и вымышленное, сразу 2 пространства - действительное и кинематографическое. А герои фильма живут в этом совмещенном мире, утверждая, похоже, что искусство вечно.

PAL ALTOVITI 07 / 7 мин / реж. Самуэль Аларкон и Барбара Флуха / Испания

Странное путешествие по живописи эпохи Возрождения в затопленной комнате старого Палаццо Вазари Алтовити.

ЧТО С НАМИ НЕ ТАК? / Que nos ha pasado? / 4 мин 25 сек / реж. Джерардо де ла Фуэнте / Испания

Приз за лучшее аудиовизуальное решение фестиваля 2008

Она - 3D модель, он - такой же. Мультипликационная история про то, как уходит любовь и остаются только слова, слова, слова...

ВЫХОДА НЕТ / Sin salida / 1 мин / реж.Андрес Виктореро Рей / Испания

Урбанистический видео-арт про самый главный знак цивилизации.

ДОН СЕНЬОР И ЧЕЛОВЕК СНА / Don Senor y el hombre del sueno / 7 мин 20 сек / реж. Начо Абиа Каррера / Испания

Анимационная короткометражка про агорафоба, который заперся в своей комнатушке, чтобы писать книгу... Все его контакты с внешним миром сводятся к ежедневной прогулке с собакой.

ОНА И ПИСТОЛЕТ / She and the gun / 2 мин / реж. Розанна Бенвенуто / Италия

Не давайте красивой девушке пистолет! Она точно знает, что с ним делать.

89 – ЭТО МНОГО? / 89, too much? / 4 мин 5 сек / реж.Андрес Виктореро Рей / Испания

Фильм скрещивает в экспериментальной манере хоум видео, снятое на 16 и 8 мм. За 4 минуты вся жизнь - от 0 до 89-ти лет. Разве это много?

ЭКСПЕРИМЕНТ № 8 / Experimento # 8 / 6 мин / реж. Фернандо Ривас Пенья / Испания

Приз за лучший короткометражный фильм фестиваля 2008

«После семи неудачных попыток, моя лаборатория создала образ, который умеет управлять собой. Но намерения его пока не ясны...» Чем закончится эксперимент номер 8?

СНЕГ КРУГЛЫЙ ГОД / Nieve todo el ano / 2 мин / реж. Исидро Хименес Гомес / Испания

Короткометражный протест испанских экологов против засилья джипов на дорогах.

СТРЕЛОЧНЫЙ ПАРАДОКС / La paradoja de Arrow / 5 мин 31 сек / реж. Хорхе Кабайеро Рамос / Испания-Колумбия

Веселая экспериментальная анимация о человеческой свободе и направляющей вездесущей стрелке, от которой спасения нет. Выбора нет. Жизни нет.

УРОК ГРЯЗНОГО АНГЛИЙСКОГО / Dirty words: The letter C / 3 мин 32 сек / реж. Артур Коттам / США

Все важные для международных контактов словечки - в одном фильме. Следите за губами... и другими частями тела!

BERBAOС / 5 мин / реж. Тхема Муньос / Испания

Музыкальный анимированный кинофильм на основе произведения современного испанского композитора Хавьера Эркизия.

Я ГОВОРЮ НЕТ, АЛИ / Je dis non, Ali / 8 мин / реж. Джим Эшом / США Приз за лучший короткометражный фильм фестиваля 2008

Черная комедия в стилистике французской новой волный 60-х годов прошлого века. Фильм о том, что даже дедушка Фрейд не знал, чего же на самом деле хочет женщина?

ОДНАЖДЫ Я РЕШИЛА / Un jour j ai decide / 6 мин 30 сек / реж. Полин Хоровитц / Франция

Фильм-протест против банальных словесных привычек, связанных с едой, таких как "кто ест морковь, становится добрее", "больше плачешь, меньше писаешь", "не клади локти на стол", "детей должно быть видно, но не слышно"... Все не от питания, а от воспитания!

ПУТЕШЕСТВИЕ В БАНГКОК / Viaje a Bangkok / 7 мин / реж. Дионисио Перес Галиндо / Испания

Приз за самый инновационный сценарий фестиваля 2008 «Сегодня мне исполнилось 12 лет. Я с папой еду в Бангкок. Моя сестра говорит, что это прекрасный город, где крыши домов касаются облаков», - так думала одна маленькая девочка, пока не попала в столицу любви.

Бонус:

СЮИТА / Suite / 5 мин / реж. Рубен Диас и Хуан Бернардо Пинеда / Испания ...

Для сюиты характерны картинная изобразительность, тесная связь с песней и танцем... В данном случае с грубым мужским танцем в кроссовках и шортах.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ОДЕЖДЫ / En la Cuerda de Tender La Ropa / 4 мин / реж. Марта Абад Блай / Испания

История любви двух анимированных человечков, причиной страсти стала... бельевая веревка, натянутая между домами.

БЕГУН / Runner / 6 мин 30 сек / реж. Габи Мартин / Испания Приз за лучшее визуальное решение фестиваля 2004

Герой это фильма или спит, или бежит... Он в компьютерной игре, и чтобы пробраться на следующий уровень надо следовать простым правилам: гнать, держать, смотреть и видеть, дышать, слышать, ненавидеть и обидеть, и терпеть, и зависеть, и вертеть.

КОРИДОР 45 / Passillo 45 / 8 мин / реж. Адриана Делфино-Эрнан Сиеза / Испания

Приз за лучший короткометражный фильм фестиваля 2004

Кукольная анимационная фантасмагория. Человечки, созданные из мусора, живут в небольшом коридоре номер 45, где каждая открытая дверь ведет в новый непостижимый мир.