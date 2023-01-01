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Воспитание чувств Воспитание чувств
Киноафиша Фильмы Воспитание чувств Награды и номинации фильма Воспитание чувств
An Education Воспитание чувств 2009 / Великобритания
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Воспитание чувств

Вся информация о фильме
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
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2023, Россия, драма
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2023, США, приключения, анимация, комедия
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