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Воспитание чувств Воспитание чувств
Киноафиша Фильмы Воспитание чувств Воспитание чувств, 2009: актеры и роли
An Education Воспитание чувств 2009 / Великобритания
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Воспитание чувств, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лоне Шерфиг Лоне Шерфиг Lone Scherfig
В ролях
Питер Сарсгаард Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard Кэри Маллиган Кэри Маллиган Carey Mulligan Альфред Молина Альфред Молина Alfred Molina Доминик Купер Доминик Купер Dominic Cooper Розамунд Пайк Розамунд Пайк Rosamund Pike Оливия Уильямс Оливия Уильямс Olivia Williams Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Кара Сеймур
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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