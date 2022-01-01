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Воспитание чувств
Воспитание чувств, 2009: актеры и роли
An Education
Воспитание чувств
2009 / Великобритания
Трейлер
7.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Трейлеры
Воспитание чувств, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лоне Шерфиг
Lone Scherfig
В ролях
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Кэри Маллиган
Carey Mulligan
Альфред Молина
Alfred Molina
Доминик Купер
Dominic Cooper
Розамунд Пайк
Rosamund Pike
Оливия Уильямс
Olivia Williams
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Кара Сеймур
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