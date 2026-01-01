Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Прощание с прошлым
Награды и номинации фильма Прощание с прошлым
Награды и номинации фильма Прощание с прошлым 1966
Венецианский кинофестиваль 1966
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
Luis Buñuel Award
Победитель
Cinema 60 Award
Победитель
Italian Cinema Clubs Award
Победитель
Best Actress
Победитель
Golden Lion
Номинант
