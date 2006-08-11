Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Триггер
Киноафиша Фильмы Триггер
Trigger

Триггер, 2006

2006 / Норвегия
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Алисе больше всех знает о лошадях. И больше всего на свете боится лошадей. Однажды на детской площадке появляется белый конь Триггер. Пришло время преодолеть все страхи и спасти Триггера, ведь Алисе – его последняя надежда!
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 11 августа 2006
Режиссер
Гуннар Викене
В ролях
Анн Кристин Сёмме
Свен Воллтер
Аннеке фон дер Липпе
Аделе Каролин Дахл
Рейдар Сёренсен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Триггер 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Приложение киноафиши