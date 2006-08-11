Триггер, 2006

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о выходе в прокат О фильме Алисе больше всех знает о лошадях. И больше всего на свете боится лошадей. Однажды на детской площадке появляется белый конь Триггер. Пришло время преодолеть все страхи и спасти Триггера, ведь Алисе – его последняя надежда! Развернуть 5.2 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1 Продолжительность 1 час 18 минут Год выпуска 2006 Премьера в мире 11 августа 2006 Режиссер Гуннар Викене В ролях Анн Кристин Сёмме Свен Воллтер Аннеке фон дер Липпе Аделе Каролин Дахл Рейдар Сёренсен Все актеры и съемочная группа 1 постер

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