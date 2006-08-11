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Триггер
Trigger
Триггер, 2006
2006 / Норвегия
5.2
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Жанр:
семейный
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О фильме
Алисе больше всех знает о лошадях. И больше всего на свете боится лошадей. Однажды на детской площадке появляется белый конь Триггер. Пришло время преодолеть все страхи и спасти Триггера, ведь Алисе – его последняя надежда!
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5.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2006
Премьера в мире
11 августа 2006
Режиссер
Гуннар Викене
В ролях
Анн Кристин Сёмме
Свен Воллтер
Аннеке фон дер Липпе
Аделе Каролин Дахл
Рейдар Сёренсен
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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