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Голландия, 2008

2008 / Нидерланды
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

В пустой квартире где-то в Голландии живет молодая девушка. Днем она продает одежду в шикарном магазине, а ночи проводит в клубе в компании ребят из футбольной команды. Она курит, пьет и регулярно поднимается в свою квартиру с очередным приятелем — просто, чтобы не оставаться одной. После секса и обязательной сигареты она идет в забегаловку, где заказывает картошку фри и цепляет очередного кавалера. В ее жизни не происходит ничего — только секс, еда, сигареты и алкоголь. Не пытаясь сопротивляться вызывающей бессмысленности своего существования, она просто хочет узнать — как и когда наступит естественный конец этому отупляющему безумию. И он наступит, но совсем не так, как кто-либо мог предположить.

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2008
Режиссер
Тийс Глогер
В ролях
Брегтье Волтерс
Харри Кюйперс
Нинке Нийп
Инес Костик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Голландия 1 постер
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