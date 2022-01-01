Голландия, 2008

В пустой квартире где-то в Голландии живет молодая девушка. Днем она продает одежду в шикарном магазине, а ночи проводит в клубе в компании ребят из футбольной команды. Она курит, пьет и регулярно поднимается в свою квартиру с очередным приятелем — просто, чтобы не оставаться одной. После секса и обязательной сигареты она идет в забегаловку, где заказывает картошку фри и цепляет очередного кавалера. В ее жизни не происходит ничего — только секс, еда, сигареты и алкоголь. Не пытаясь сопротивляться вызывающей бессмысленности своего существования, она просто хочет узнать — как и когда наступит естественный конец этому отупляющему безумию. И он наступит, но совсем не так, как кто-либо мог предположить.