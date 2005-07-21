Аня, молодая красивая девушка, дочь еврея и русской матери, прибывает в Израиль, чтобы выполнить последнюю просьбу своего отца - быть похороненным на Святой земле. Отчаявшись преодолеть бюрократические сложности, Аня попадает в религиозное поселение на оккупированных территориях.
Неожиданно на помощь Ане приходит Мирьям, у которой помимо доброй воли также есть свои интересы в деле о захоронении.
Тем временем между Аней и внуком Мирьям развиваются романтические отношения. Неожиданные чувства молодых вытаскивают на поверхность многие существующие проблемы ….