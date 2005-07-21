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Постер фильма Династия Шварц
6.9
Киноафиша Фильмы Династия Шварц
6.9

Династия Шварц

, 2005
Shoshelet Schwartz
Израиль / комедия / 18+
Постер фильма Династия Шварц
6.9

О фильме

Аня, молодая красивая девушка, дочь еврея и русской матери, прибывает в Израиль, чтобы выполнить последнюю просьбу своего отца - быть похороненным на Святой земле. Отчаявшись преодолеть бюрократические сложности, Аня попадает в религиозное поселение на оккупированных территориях. Неожиданно на помощь Ане приходит Мирьям, у которой помимо доброй воли также есть свои интересы в деле о захоронении. Тем временем между Аней и внуком Мирьям развиваются романтические отношения. Неожиданные чувства молодых вытаскивают на поверхность многие существующие проблемы ….

В ролях

Аня Букштейн
Anna
Ехуда Леви
Владимир Фридман
Dr. Alexandr Alexandrov
Таль Фридман
Мирьям Зоар
Дов Навон
Алон Нойман
Assaf Ashtar
Ханна Азулай-Хасафри
Sharon Elimelech
Tziona
Альберт Илуз
Nachmias
Israel Katorza
Режиссер Шмуэль Асфари, Амир Асфари
Сценарист Амир Асфари, Шмуэль Асфари
Композитор Raviv Gazit
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Израиль
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 21 июля 2005
Дата выхода
21 июля 2005 Израиль
Производство JCS Content
Другие названия
Shoshelet Schwartz, Schwartz Dynasty, Dynastia Schwartzów, Династия Шварц, Династията Шварц

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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