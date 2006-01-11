Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Режим страха
Киноафиша Фильмы Режим страха
State of Fear

Режим страха, 2005

2005 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Этот документальный фильм рассказывает о событиях в Перу в период конца 80-х - 2000 гг.

В это время президент Перу Альберто Фухимори ведет активную борьбу с военизированными террористическими группами радикального маоистского движения Светлый путь (Сендеро Луминосо), которые базируются в горных районах страны.

На мирное население совершаются нападения, и жители часто не могут опознать, кто их совершает - органы безопасности или террористы. Вскоре насилие распространяется из горных районов на столицу Перу город Лиму, где происходит несколько террористических актов. Президент Перу, опираясь на эти события, укрепляет единоличную власть, опираясь на борьбу с террором и, используя страх населения перед террористами, расправляется с оппозицией, разгоняет парламент, сворачивает гражданские права и свободы и устанавливает авторитарный режим...

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 11 января 2006
Режиссер
Памела Йатс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Режим страха 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Приложение киноафиши