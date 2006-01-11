Режим страха, 2005

Этот документальный фильм рассказывает о событиях в Перу в период конца 80-х - 2000 гг.

В это время президент Перу Альберто Фухимори ведет активную борьбу с военизированными террористическими группами радикального маоистского движения Светлый путь (Сендеро Луминосо), которые базируются в горных районах страны.

На мирное население совершаются нападения, и жители часто не могут опознать, кто их совершает - органы безопасности или террористы. Вскоре насилие распространяется из горных районов на столицу Перу город Лиму, где происходит несколько террористических актов. Президент Перу, опираясь на эти события, укрепляет единоличную власть, опираясь на борьбу с террором и, используя страх населения перед террористами, расправляется с оппозицией, разгоняет парламент, сворачивает гражданские права и свободы и устанавливает авторитарный режим...