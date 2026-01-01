Оповещения от Киноафиши
«Спасти бессмертного»
1
Марго Лион
Margo Lion
Марго Лион
Марго Лион
Margo Lion
Дата рождения
28 февраля 1899
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
25 февраля 1989
Место рождения
Константинополь, Древний Рим
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.6
Лола
(1961)
6.9
Трехгрошовая опера
(1931)
6.9
Под чужим именем
(1932)
Фильмография Марго Лион
7.6
Лола
Lola
драма, мелодрама
1961, Италия / Франция
6.9
Под чужим именем
Das Lied einer Nacht
комедия
1932, Германия
6.9
Трехгрошовая опера
L'opéra de quat'sous
мюзикл, криминал, комедия
1931, США / Германия
