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Пропал друг
Пропал друг, 1990
1990 / СССР
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Жанр:
детский
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О фильме
Мама двенадцатилетней Нины возвращается из поездки и узнает, что дочь в больнице. Причина шокового состояния девочки — пропажа любимого пса. На пути к своему дому собаке предстоят многие испытания и приключения.
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мало голосов
Оцените
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Продолжительность
60 минут
Год выпуска
1990
Режиссер
Агаси Бабаян
В ролях
Рома Барышев
Эдуард Бочаров
Анна Билялова
Виктор Филиппов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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