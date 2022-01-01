Пропал друг, 1990

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о выходе в прокат О фильме Мама двенадцатилетней Нины возвращается из поездки и узнает, что дочь в больнице. Причина шокового состояния девочки — пропажа любимого пса. На пути к своему дому собаке предстоят многие испытания и приключения. Развернуть мало голосов Оцените 1 голос Продолжительность 60 минут Год выпуска 1990 Режиссер Агаси Бабаян В ролях Рома Барышев Эдуард Бочаров Анна Билялова Виктор Филиппов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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