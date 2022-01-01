Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пропал друг
Киноафиша Фильмы Пропал друг

Пропал друг, 1990

1990 / СССР
мало голосов Оцените
1 голос
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Мама двенадцатилетней Нины возвращается из поездки и узнает, что дочь в больнице. Причина шокового состояния девочки — пропажа любимого пса. На пути к своему дому собаке предстоят многие испытания и приключения.
мало голосов Оцените
1 голос
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1990
Режиссер
Агаси Бабаян
В ролях
Рома Барышев
Эдуард Бочаров
Анна Билялова
Виктор Филиппов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пропал друг 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
1 голос
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши