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Фильмография
Ши Хуэй
Shi Hui
Киноафиша
Персоны
Ши Хуэй
Ши Хуэй
Shi Hui
Дата рождения
1 января 1915
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
1 января 1957
Место рождения
Тяньцзинь, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Моя жизнь
(1950)
Фильмография Ши Хуэй
7.3
Моя жизнь
The Life of Mine / Wo zhe yi bei zi
драма
1950, Китай
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