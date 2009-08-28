Золотая нога, 2008

У Элиа – талант. Он еще ни разу не промазал ни одного пенальти. Ноги у него волшебные, мало кто так обращается с мячом, как он. У Элиа – проблема. Парню восемнадцать лет, а размышляет как двенадцатилетний: столько ему и было, когда отец бросил их с матерью, чтобы продолжить карьеру менеджера в Риме. И у Микеле – проблема. Несчастный случай не позволил ему стать футболистом. Он стал футбольным обозревателем, его удел – мелкие провинциальные клубы. Во время очередной спецкомандировки на юг Италии Микеле натыкается на Элиа – случайно, на пляже. Микеле поражен его талантом! И, не без цинизма, видит в нем решение своих проблем. И вот эта странная парочка пускается на поиски светлого будущего: их ждут большие города, мир футбола, пока не представится, наконец, возможность пройти просмотр в крупной команде…

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