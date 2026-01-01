Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Майкл
Рецензия
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Старый орел
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
За любовь
Отзывы
2026, Россия, комедия
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
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