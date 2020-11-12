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Киноафиша Фильмы Короткометражки Франсуа Озона

Короткометражки Франсуа Озона

, 1995
Франция / 18+

О фильме

«Маленькая смерть», «Летнее платье», «Увидеть море».

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1995

Рейтинг фильма

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Обновлено 12 ноября 2020

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