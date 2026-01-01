Это ежегодное событие, проходящее в городе Канске Красноярского края с 2002 года; фестиваль, посвященный независимому, экспериментальному, инновационному кино- и видео-искусству. В условиях дороговизны кинопроизводства в нашей стране фестиваль стратегически поддерживает новое поколение режиссеров, предоставляя им возможность не только участвовать в профессиональном смотре, но и обогащаться стилистически за счет проникновения экспериментальных жанров из среды современного искусства в среду отечественной кинематографии.
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