Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Путешествия Гулливера
Отзывы о фильме «Путешествия Гулливера»
Gulliver's Travels
Путешествия Гулливера
2010 / США
Трейлер
7.4
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о фильме «Путешествия Гулливера»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
DutchLady
2 апреля 2015, 12:51
Говорят, нельзя говорить про фильм "тупой", это обижает людей, которым он понравился. Значит, скажу просто: МНЕ НЕ ПОНРАВИЛСЯ, а также всем людям, которые были сегодня на сеансе (отзывы после фильма были недвусмысленные). Нет смысла даже разбирать его недостатки: фильм состоит только из недостатков. Иногда на форуме про такие фильмы пишут: нечего критиковать фильмы для детей, типа просто фильм рассчитан на другую аудиторию, нечего в 30 лет на такое ходить. Так вот, родители! не водите своих детей на этот фильм, он пустой, шутки пошлые, чего стоит писающий на лиллипутский дворец Гулливер - противно смотреть, когда моча фонтаном обливает всех. Вряд ли детям в новогодние каникулы стоит такое смотреть. Лучше пересмотреть дома Белоснежку или Ледниковый период-1
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Поглядела "Гулливера" в 3Д.....Через 10 минут стала бороться со сном....Ваще тупость какая-то, хотя, детям, может, и понравится.......Но как-то восторгов в зале не услышала. За весь фильм было пару стоящих приколов и усе.........Не ходите, зря потраченное время и деньги.
5 из 10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
катямуромец
2 апреля 2015, 12:51
прочитала отзывы и решила- сама не пойду и детей не поведу
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Гарфилд
2 апреля 2015, 12:51
Сходили на этот фильм. Я со скуки чуть не уснула! Просто сценарий настолько заезженный, что уже в начале фильма понятно как там будет дальше: сначала главный герой лошара, потом ему выпадает шанс, он все лажает, потом финальная битва и в конце главный герой в шоколаде... Но тем, кто еще не видел фильмы с таким сценарием будет, наверно, интересно.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Начало фильма (я не говорю о титрах, они отличные) – это просто издевательство. Показать настолько необаятельного и неадекватного человека, когда ожидаешь все-таки красивой костюмированной истории, - это настоящее свинство. Спасала только адекватность этой девушки, редактора путешествий, – от такой сложно ожидать несуразностей и нелепостей. Ну, доверилась она этому Гулливеру, значит, так было надо))) Потом отпустило, конечно. И в стране лилипутов побывали, и даже чуть-чуть великанов (девочка там супер). И картинка ожидаемая появилась, и герой проявил себя в полной мере. Не выдающаяся, но вполне смотрибельная экранизация по мотивам классики. Смотреть можно,
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
makkoy
2 апреля 2015, 12:51
Смотрел «Путешествия Гулливера», там как будто специально допущена туча каких-то нестыковок и условностей. Во-первых, герой – ну как на такого можно вообще было делать ставку. И вся эта редакционная история. Ну как редактор отдела путешествий не могла просечь такой плагиат? Дальше – шутки. «Это, наверное, сон. Вот сейчас закрою глаза, а когда открою – окажусь дома»… Может, это есть даже в оригинале, но на экране смотрится избито и ни к чему. И так ясно, что парень облажался. Так пусть бы радовался сначала, что выжил – все-таки в воронку угодил. Но то, что происходило дальше в стране лилипутов и великанов – ОК, принимается. Смотрите, не пожалеете…
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Это история о том, как разносчик почты в издательстве получает задание сделать репортаж о Бермудском треугольнике и отправляется туда в путешествие. Попадает в шторм и оказывается… в стране лилипутов. Главного героя зовут Гулливер. Не ручаюсь за точность передачи классического сюжета, но дальше все миленько получилось. Мне понравилось – веселая комедия, неуклюжий герой, вся эта лилипутская возня с канатами и стрельбой, как в детство попадаешь. Испытала жуткий стыд, что кроме общей сюжетной линии вообще не помню ничего из сказки (то есть романа). Надо срочно перечитать))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Папы против мам
8 комментариев
Непослушная
40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
175 комментариев
Чебурашка
358 комментариев
Праведник
57 комментариев
Сын
4 комментария
Мой любимый призрак
4 комментария
Заклятье. Первое пробуждение
5 комментариев
Руками
4 комментария
Ночь в магазине ужастиков
26 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
5 из 10
Авторизация по e-mail