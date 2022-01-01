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Путешествия Гулливера Путешествия Гулливера
Киноафиша Фильмы Путешествия Гулливера Музыка из фильма «Путешествия Гулливера» (2010)
Gulliver's Travels Путешествия Гулливера 2010 / США
7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Музыка из фильма «Путешествия Гулливера» (2010)

Вся информация о фильме
Gulliver's Travels (Original Motion Picture Soundtrack)
Gulliver's Travels (Original Motion Picture Soundtrack) 18 композиций. Генри Джекман
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 A Day in the Life of Lemuel Gulliver Генри Джекман 2:23
2 Blatant Plagiarism Генри Джекман 1:16
3 The Bermuda Triangle Генри Джекман 2:41
4 Behold the Beast Генри Джекман 3:01
5 Involuntary Servitude Генри Джекман 1:46
6 Nobody Save the Princess! Генри Джекман 3:38
7 Delusions of Grandeur Генри Джекман 2:31
8 Dreaming of a Princess Генри Джекман 1:42
9 I Have Come to Court You Генри Джекман 1:32
10 Forlorn Генри Джекман 3:29
11 The Blefuscian Armada Генри Джекман 4:11
12 How to Woo a Princess Генри Джекман 1:19
13 Edwardian Hissy-Fit Генри Джекман 2:17
14 Persona Non Grata Генри Джекман 3:42
15 The Island Where We Dare Not Go Генри Джекман 3:10
16 Take Off That Dress, and Let's Get Outta Here Генри Джекман 2:40
17 Ein Roboterleben Генри Джекман 7:05
18 Farewell to Lilliput Генри Джекман 1:01
Доступен список песен из фильма «Путешествия Гулливера» (2010) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Путешествия Гулливера» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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