|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|A Day in the Life of Lemuel Gulliver
|Генри Джекман
|2:23
|2
|Blatant Plagiarism
|Генри Джекман
|1:16
|3
|The Bermuda Triangle
|Генри Джекман
|2:41
|4
|Behold the Beast
|Генри Джекман
|3:01
|5
|Involuntary Servitude
|Генри Джекман
|1:46
|6
|Nobody Save the Princess!
|Генри Джекман
|3:38
|7
|Delusions of Grandeur
|Генри Джекман
|2:31
|8
|Dreaming of a Princess
|Генри Джекман
|1:42
|9
|I Have Come to Court You
|Генри Джекман
|1:32
|10
|Forlorn
|Генри Джекман
|3:29
|11
|The Blefuscian Armada
|Генри Джекман
|4:11
|12
|How to Woo a Princess
|Генри Джекман
|1:19
|13
|Edwardian Hissy-Fit
|Генри Джекман
|2:17
|14
|Persona Non Grata
|Генри Джекман
|3:42
|15
|The Island Where We Dare Not Go
|Генри Джекман
|3:10
|16
|Take Off That Dress, and Let's Get Outta Here
|Генри Джекман
|2:40
|17
|Ein Roboterleben
|Генри Джекман
|7:05
|18
|Farewell to Lilliput
|Генри Джекман
|1:01