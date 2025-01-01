Меню
Награды и номинации фильма Норт 1994

Золотая малина 1995 Золотая малина 1995
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
