Короткометражное кино Аргентины

Короткометражное кино Аргентины

18+
О фильме

Похоже, теперь все довольны / Ahora todos parecen contentos 2007, 24 мин.

Автор сценария и режиссер: Гонсало Тобаль.
В ролях: Сунильда Кроув, Хорхе Диэс, Мартина Хункаделья.

Роберто – 43 года, Кармен – 14. Они хотят убежать от своей прежней жизни. Их преследует полиция. Последний день этого путешествия должен стать решающим. Фильм основан на реальных событиях.

Премия Cinefondation на МКФ в Каннах (2007).

Против течения / Contra corriente 2008, 9 мин.

Автор сценария и режиссер: Агостина Гуала.
В ролях: Херардо Гарай, Сониа Костантини, Эдуардо де Парис.

Девятилетний Фелипе живет в сельском доме вместе с агрессивным отцом и молчаливой, несчастной матерью. Утешением ему служит вода. В реке он находит свое убежище.

Часы / El reloj, 2008, 15 мин.

Автор сценария и режиссер: Марко Бергер.
В ролях: Науэль Виале, Ариэль Нуньес Ди Кросе, Хавьер Мореа.

Пабло встречает на улице Хавьера – и в этот момент у него останавливаются часы. Пабло предлагает Хавьеру зайти в гости. Уже поздно, и гость принимает приглашение остаться на ночь. Они ложатся спать, но не засыпают. Они ждут чего-то...

Нет прощения грешникам / No hay perdón para los pecadores, 2008, 14 мин.

Автор сценария и режиссер: Рикардо Аранго.
В ролях: Гильермо Сомогий.

Молодого человека бросает любимая девушка. Ее не устраивает его образ жизни. Раскаиваясь и надеясь на прощение, он принимает решение измениться…

Я слышу твой крик / Oigo tu grito / Ahendu nde sapukai
Аргентина / Парагвай, 2008, 12 мин.

Автор сценария и режиссер: Пабло Ламар.
В ролях: Вирхилио Ролон, Энрикета Соса, Кресенсиа Айяла, Нидиа Вега, Эрминиа Феррейра, Мириам Вега, Марта Айяла и др.

Хижина на холме и человек...

Сегодня праздновать нечего / No porque hoy sea feriado, 2007, 18 мин.

Автор сценария и режиссер: Николас Гроссо.
В ролях: Лаутаро Вило, Пилар Гамбоа, Орасио Марасси, Пабло Микосси, Сесилиа Табоада, Агустин Фернандес.

Человек приезжает в незнакомое место. Он ищет то, чего, похоже, не существует, а на его пути возникают странные персонажи. Но со временем он привыкнет к здешнему образу жизни.

Мы в порядке / Estamos bien, 2008, 13 мин.

Автор сценария и режиссер: Бенхамин Наиштат.
В ролях: Вильма Гьюльяни, Лусиано Лопес, Мауро Варгас.

Солнце и горы. Скука и бесконечные вечера. Тишина становится невыносимой. Братья Хуан и Габриэль проводят каникулы в деревне и постепенно начинают чувствовать друг к другу отвращение.

Захват дворца / Asalto al palacio
Никарагуа, 59 мин., 2008, документальный фильм

Автор сценария и режиссер: Эйди Саласар.

Одна женщина и 24 мужчины из Сандинистского фронта национального освобождения 22 августа 1978 года с криком "Смерть режиму Сомосы!" вошли в национальный дворец Никарагуа. Депутаты готовились к началу заседания, когда партизаны в униформе национальной гвардии нарушили их планы и заставили весь мир обратить внимание на события в Никарагуа.

Санто Доминго де Гусман / Santo Domingo de Guzmán
Никарагуа, 2008, 28 мин., документальный фильм

Автор сценария и режиссер: Эйди Саласар

Праздник Санто Доминго де Гусман (Мингито) отмечается в Манагуа в течение десяти дней. Люди выходят на улицы и танцуют под ритмы маримбы. В июле 2008 года эта традиция была омрачена сильным пожаром, уничтожившим множество торговых точек в городе. Но это не остановило Мингито...

Аррабалера / La Arrabalera
Никарагуа, 2007, 15 мин.

Автор сценария и режиссер: Эйди Саласар

Молодая танцовщица влюблена в мотоциклиста, но все, что ему нужно, это дорога. Девушка находит утешение в мелодиях танго и доверяет пианино, гитаре, виолончели и бандонеону свои чувства, свою грусть, желание любить и быть любимой.

