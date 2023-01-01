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Воображариум доктора Парнаса Воображариум доктора Парнаса
Киноафиша Фильмы Воображариум доктора Парнаса Награды и номинации фильма Воображариум доктора Парнаса
The Imaginarium of Doctor Parnassus Воображариум доктора Парнаса 2009 / Франция / Канада
7.0 Оцените
136 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Воображариум доктора Парнаса

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший грим/прически
Номинант
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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После. Навсегда
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