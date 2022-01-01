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Воображариум доктора Парнаса
Воображариум доктора Парнаса, 2009: актеры и роли
The Imaginarium of Doctor Parnassus
Воображариум доктора Парнаса
2009 / Франция / Канада
Трейлер
7.1
Оцените
136
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Воображариум доктора Парнаса, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Терри Гиллиам
Terry Gilliam
В ролях
Джонни Депп
Johnny Depp
Хит Леджер
Heath Ledger
Джуд Лоу
Jude Law
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Том Уэйтс
Tom Waits
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Верн Тройер
Verne Troyer
Марк Бентон
Лили Коул
Lily Cole
Саймон Дэй
Simon Day
Майкл Эклунд
Michael Eklund
Эндрю Гарфилд
Andrew Garfield
Кэрри Гензель
Маккензи Грэй
Mackenzie Gray
Джонни Харрис
Johnny Harris
Микаэль Йонссон
Эмма Карванди
Emma Karwandy
Куинн Лорд
Quinn Lord
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