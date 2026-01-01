Программа:
Животы / The BelliesРежиссер: Филиппе Грамматикопулос / Франция / 16:40
Офисные толстопузы, обедающие улитками, внезапно обнаруживают, что ситуация оборачивается не в их пользу…
- KLIK award 1
Дитя и чудовище / Der Kleine und Das BiestРежиссер: Уве Хайдшёттер, Йоханнес Вейланд / Германия / 7:00
Когда твоя мама превращается в чудовище, очень многое меняется.
- KLIK award 2 / Audience award 2
Клиника чудес / The Wonder Hospital Режиссер: Беомсик Шимбе Шим / Великобритания / 11:30
Прогулка по мрачной клинике, специализирующейся на косметической хирургии.
- KLIK award 3
Чёс / The ItchРежиссер: Патрик Шёнмакер / Нидерланды / 6:50
Дружба между собакой и блохой может иметь непредсказуемые последствия.
- KLIK student award 1
Кондитерская / Il PasticcereРежиссеры: Мэтр Патиссер, Альберто Антинори, Адольфо ди Молфетта, Джулиа Ланд, Эухенио Лавиола / Италия / 6:35
Шеф-кондитер не может видеть, как жадные клиенты впихивают в себя его шедевры.
- KLIK student award 3
Леди и смерть / The Lady and the Reaper Режиссер: Хавьер Ресио Гарсиа / Испания / 8:26
Бабушка-божий одуванчик живет одна на своей ферме в ожидании смерти, чтобы вновь встретиться со своим любимым мужем.
- Mopti award
Качели (Мобиле) / MobileРежиссер: Ферена Фелс / Германия / 6:24
Одинокая корова раскачивается, нарушая баланс судьбы.
- Приз зрительских симпатий Russian Valenki Award
Дизель / Diesel - Safe for work fruity pornРежиссер: Тони / 1:20
- Commissioned animation award 1
Техлополис / TeclopolisРежиссер: Хавьер Мрад / Аргентина / 12:00
Целая цивилизация движется по направлению к своему неизбежному концу, в то время как одинокая 8-миллиметровая кинокамера ищет свою любовь.
Blockhead - The Music Scene Режиссер: Энтони Франсиско Шепперд / 5:10
- Commissioned animation award 3
Вращение / Spin Режиссер: Макс Хаттлер / Франция / 3:55
Когда конфликт оборачивается зрелищем, граница между разрушением и развлечением размывается.
- Political animation award 1
Завтрак / Breakfast Режиссер: Кристина Мария Хофманн / Великобритания / 3:20
Обычный кассетный магнитофон и старый потрепанный паззл оживают и начинают рассказывать правдивые истории из жизни животных.
- Political animation award 2
Чистый интернет / Cleanternet Режиссер: Александр Леманн / Германия / 3:55
Сатирическая пародия на планы комиссара ЕС Сесилии Мальмстрём о введении в Европе системы блокирования сайтов.
- Political animation award 3
N.A.S.A. — A Volta Режиссер: Алексей Тылевич / США / 4:23
Драг-дилер пускается во все тяжкие в этом ультражестоком 9-битном изометрическом городе. Фильм, объединяющий музыкальный клип, короткометражное кино и видеоигру.
- Design award 1
Волчонок / Wolle Режиссер: Вольфганг Хюкель / Германия / 2:37
Волчонок не такой, как все остальные волки, и за это его дразнят, над ним насмехаются все другие лесные жители.
- Design award 2
Поворот / PivotРежиссер: Андре Бергс / Нидерланды / 5:00
Фотограф становится свидетелем убийства, фотографируя убийцу, и теперь уже ему приходится спасать свою жизнь.
Вещи, которые лучше не путать / Things you'd better not mix upРежиссер: Йоост Льювма / Нидерланды / 2:11
Ах, идеальное название, говорящее само за себя!
Продолжительность программы: 100 минут.
Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.