Программа:

Животы / The BelliesРежиссер: Филиппе Грамматикопулос / Франция / 16:40

Офисные толстопузы, обедающие улитками, внезапно обнаруживают, что ситуация оборачивается не в их пользу…

- KLIK award 1

Дитя и чудовище / Der Kleine und Das BiestРежиссер: Уве Хайдшёттер, Йоханнес Вейланд / Германия / 7:00

Когда твоя мама превращается в чудовище, очень многое меняется.

- KLIK award 2 / Audience award 2

Клиника чудес / The Wonder Hospital Режиссер: Беомсик Шимбе Шим / Великобритания / 11:30

Прогулка по мрачной клинике, специализирующейся на косметической хирургии.

- KLIK award 3

Чёс / The ItchРежиссер: Патрик Шёнмакер / Нидерланды / 6:50

Дружба между собакой и блохой может иметь непредсказуемые последствия.

- KLIK student award 1

Кондитерская / Il PasticcereРежиссеры: Мэтр Патиссер, Альберто Антинори, Адольфо ди Молфетта, Джулиа Ланд, Эухенио Лавиола / Италия / 6:35

Шеф-кондитер не может видеть, как жадные клиенты впихивают в себя его шедевры.

- KLIK student award 3

Леди и смерть / The Lady and the Reaper Режиссер: Хавьер Ресио Гарсиа / Испания / 8:26

Бабушка-божий одуванчик живет одна на своей ферме в ожидании смерти, чтобы вновь встретиться со своим любимым мужем.

- Mopti award

Качели (Мобиле) / MobileРежиссер: Ферена Фелс / Германия / 6:24

Одинокая корова раскачивается, нарушая баланс судьбы.

- Приз зрительских симпатий Russian Valenki Award

Дизель / Diesel - Safe for work fruity pornРежиссер: Тони / 1:20

- Commissioned animation award 1

Техлополис / TeclopolisРежиссер: Хавьер Мрад / Аргентина / 12:00

Целая цивилизация движется по направлению к своему неизбежному концу, в то время как одинокая 8-миллиметровая кинокамера ищет свою любовь.

Blockhead - The Music Scene Режиссер: Энтони Франсиско Шепперд / 5:10

- Commissioned animation award 3

Вращение / Spin Режиссер: Макс Хаттлер / Франция / 3:55

Когда конфликт оборачивается зрелищем, граница между разрушением и развлечением размывается.

- Political animation award 1

Завтрак / Breakfast Режиссер: Кристина Мария Хофманн / Великобритания / 3:20

Обычный кассетный магнитофон и старый потрепанный паззл оживают и начинают рассказывать правдивые истории из жизни животных.

- Political animation award 2

Чистый интернет / Cleanternet Режиссер: Александр Леманн / Германия / 3:55

Сатирическая пародия на планы комиссара ЕС Сесилии Мальмстрём о введении в Европе системы блокирования сайтов.

- Political animation award 3

N.A.S.A. — A Volta Режиссер: Алексей Тылевич / США / 4:23

Драг-дилер пускается во все тяжкие в этом ультражестоком 9-битном изометрическом городе. Фильм, объединяющий музыкальный клип, короткометражное кино и видеоигру.

- Design award 1

Волчонок / Wolle Режиссер: Вольфганг Хюкель / Германия / 2:37

Волчонок не такой, как все остальные волки, и за это его дразнят, над ним насмехаются все другие лесные жители.

- Design award 2

Поворот / PivotРежиссер: Андре Бергс / Нидерланды / 5:00

Фотограф становится свидетелем убийства, фотографируя убийцу, и теперь уже ему приходится спасать свою жизнь.

Вещи, которые лучше не путать / Things you'd better not mix upРежиссер: Йоост Льювма / Нидерланды / 2:11

Ах, идеальное название, говорящее само за себя!

Продолжительность программы: 100 минут.

Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.