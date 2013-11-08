Постер мультфильма XI Международный фестиваль анимационных искусств "Мультивидение – 2013"
5.9
Киноафиша Фильмы XI Международный фестиваль анимационных искусств "Мультивидение – 2013"
5.9

XI Международный фестиваль анимационных искусств "Мультивидение – 2013"

, 2013
анимация / 18+
Постер мультфильма XI Международный фестиваль анимационных искусств "Мультивидение – 2013"
5.9

О фильме

В программе:

08.11.2013 – 19.00 – «Из глубины – любовь и музыка в анимации»

В программе собраны фильмы о музыке и под музыку – музыкальный ряд здесь играет главенствующую роль, демонстрируя невероятное единство музыки и анимации, сливающиеся в единой гармонии. Лауреат фестиваля в Аннеси «Треугольная история» эстонца Андреса Тенусаара – невероятный анимационный contemporary dance, изящная бельгийская «Куриная похлебка» - смертельное танго волка и кроликов, испанский «Альфред и Анна». Номинированный на премию «Гойя», неожиданно прекрасный белорусский «Город» и много другое.

«Время уходить»/Time to go (реж. Darcy Prendergast/Australia/2012/3’14) Любопытный синий осьминог выходит на улицу под звуки последнего сингла Wax Tailor…

«У Риберы»/Ribera´s (реж. Juan Carlos Camardella/Argentina/2013/6’) Волшебная ночь танго в Буэнос-Айресе образца 1900 года.

«Воздух»/Air (реж. Romina Quiroz/Mexico/2012/4’29) История про спящую пару и про ночной ветер, уносящий с собой юношу.

«Треугольная история»/Triangle affair (реж. Andres Tenusaar/Estonia/2012/10’30) Танцевальный этюд с участием мойщиков окон, птиц, автомобилей, трамваев и котов.

«Из глубины»/Out from the Deep (реж. Katrin Novakovic/Croatia/2013/6’46) Старый свингующий осьминог из морских глубин приносит веселье в скучный город.

«Нестройный звук»/Odd Sound Out (реж. Pernille Sihm/Denmark/2013/6’30) Музыку настроения молодого человека играет оркестрик невидимых существ…

«Куриная похлебка»/Chicken chasseur (реж. Pascale Hecquet/Belgium/2011/6’) Смертельное танго волка-охотника и его жертв – в темноте и при электрическом свете.

«Шум»/Noise (реж. Ольга и Татьяна Полиектовы/Россия/2012/10’) Фильм о человеке, шумные мысли которого мешают найти свое счастье.

«Циклоид»/ Cycloid (реж. Tomoki Kurogi/Japan/2013/3’26) Визуальная поэма о смене дня и ночи.

«Город»/City (Horad) (реж. Токинданг, Андрей Баджи, Денис Мижуй/Беларусь/2012, 3’56) Минск захвачен зомби. Только музыка группы Recha возвращает им человеческий облик - так искусство влияет на общество.

«Хавай меня, хавай»/Lap me up (реж. Дмитрий Высоцкий/Россия/2013/3’48) Музыкальный клип на песню группы «Аквариум». Волшебное таинственное путешествие желтого хиппи-автобуса по закоулкам хиппи-сознания.

«Альфред и Анна»/Alfred & Anna (реж. Juanma Suárez/Spain/2013/15’52) Профессор музыки Альфред теряет своих учеников и любовь своей супруги Анны. Сможет ли он вернуть вдохновение и возродить свои чувства? Номинант премии «Гойя» 2013.

«Друзья»/Navajo Song (реж. Роман Соколов/Россия/2012/6’30) В основе сюжета лежит текст деревней песни индейцев племени Навахо, в которой выражено ощущение неразрывной взаимосвязи всех живых существ на Земле. Это история-притча о человеке, который делится своим особым восприятием мира с окружающими.

«Пластилиновая любовь»/Plastic Crash (реж. Olya Tsoraeva/Belgium/2012/4’12) Лирическая пластилиновая анимация на музыку группы Radiohead.

09.11.2013 – 19.00 – «Трогательно до ужаса, до жути смешно – мультфильмы для взрослых»

Великолепная подборка фильмов в категории 18+ - совсем «не детские» и, на первый взгляд, даже шокирующие. Однако за внешним ужасом и кошмаром здесь везде доминирует человеческое послание и глубокий смысл. Авторы – откровенны со своим зрителем в визуальных образах, откровенностях о жизни и смерти. Но ужас здесь – не ради ужаса, а эротика – не ради эротики. За этим стоят куда более глубокие вещи, это просто средства донести до вас главное. Вы увидите диктатуру зомби в Аргентине, прогуляетесь по Трафальгарской площади с мертвецом, познакомитесь в клубе анонимных алкоголиков с Лермонтовым, попробуете необычный хамон и прокатитесь на лошади с совершенно пьяным ковбоем.

«Зомбирама»/Zombirama (реж. Ariel López V., Nano Benayón/Argentina/2012/7’20) Альтернативная история: диктатура зомби в Аргентине.

«Кровь»/Blood (реж. Velislava Gospodinova/Bulgaria/2012/6’15) Драматическая история о жизни и смерти и их вечном спутнике - крови.

«Выброшенный на берег»/Washed Ashore (реж. Jonas Ott/Netherlands/2012/5’23) История потерпевшего кораблекрушение моряка, которого волна выносит к довольно странному городу…

«Черный»/Black (реж. Иван Золотухин/Россия/2013/2’09) Анимационный клип на одноименную композицию рэппера Наума Блика, в основе которой – стихотворение Саши Черного. Его главный герой — поэт, балансирующий на грани реальности, кошмара, бессмертия...

«Не бойся смерти»/Don't Fear Death (реж. Louis Hudson & Ian Ravenscroft/UK/2013/3’03) Веселый фильм ужасов о преимуществах смерти над жизнью.

«Хамон»/Jamon (реж. Iria López/UK/2012/8’) Хосе – маленький испанский поросенок и единственная свинья в семье. Однажды у него появляется новый сосед, и Хосе начинают терзать смутные сомнения….

«Тото»/Toto (реж. Zbigniew Czapla/Poland/2013/12’04) Очень живописная, но совсем не детская история.

«Девушка из листьев»/La Fille aux Feuilles (реж. Marina Rosset/Switzerland/2013/6’01) Молодой человек идет в лес хоронить умершую рыбку и внезапно попадает в страстные объятия обворожительной лесной девы.

«Голодный мертвец»/Hungry Corpse (реж. Gergely Wootsch/UK/2013/9’49) На Трафальгарской площади встречаются голодный мертвец и голубь с перебитым крылом. В озвучании фильма участвовал лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA Билл Найи («Реальная любовь»).

«Пьянее скунса»/Drunker than a Skunk (реж. Bill Plympton/USA/2013/3’17) Адаптация поэмы Уолта Кертиса о вечно пьяном ковбое - от классика американской анимации. «Синий с черным»/Black&Blue (реж. Ruud Bakker/Netherlands/2012/4’22) Это судьба или просто невезенье? Ода человеческой глупости в духе премии Дарвина.

«Атомный лес» - «Мой Мишель»/Atomic Forest-My Michelle (реж. Алексей Лебедев/Россия/2013/22’07) Сериал канала «2х2» рассказывает о постапокалиптическом мире леса, который населен разумными мутировавшими животными. В этой серии медведь Йод решает завязать с выпивкой и присоединяется к клубу анонимных алкоголиков, где знакомится с Лермонтовым…

10.11.2013 – 19.00 – Церемония закрытие фестиваля + «Топ 10 фильмов ХI фестиваля «Мультивидение»

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
