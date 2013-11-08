В программе:

08.11.2013 – 19.00 – «Из глубины – любовь и музыка в анимации»

В программе собраны фильмы о музыке и под музыку – музыкальный ряд здесь играет главенствующую роль, демонстрируя невероятное единство музыки и анимации, сливающиеся в единой гармонии. Лауреат фестиваля в Аннеси «Треугольная история» эстонца Андреса Тенусаара – невероятный анимационный contemporary dance, изящная бельгийская «Куриная похлебка» - смертельное танго волка и кроликов, испанский «Альфред и Анна». Номинированный на премию «Гойя», неожиданно прекрасный белорусский «Город» и много другое.

«Время уходить»/Time to go (реж. Darcy Prendergast/Australia/2012/3’14) Любопытный синий осьминог выходит на улицу под звуки последнего сингла Wax Tailor…

«У Риберы»/Ribera´s (реж. Juan Carlos Camardella/Argentina/2013/6’) Волшебная ночь танго в Буэнос-Айресе образца 1900 года.

«Воздух»/Air (реж. Romina Quiroz/Mexico/2012/4’29) История про спящую пару и про ночной ветер, уносящий с собой юношу.

«Треугольная история»/Triangle affair (реж. Andres Tenusaar/Estonia/2012/10’30) Танцевальный этюд с участием мойщиков окон, птиц, автомобилей, трамваев и котов.

«Из глубины»/Out from the Deep (реж. Katrin Novakovic/Croatia/2013/6’46) Старый свингующий осьминог из морских глубин приносит веселье в скучный город.

«Нестройный звук»/Odd Sound Out (реж. Pernille Sihm/Denmark/2013/6’30) Музыку настроения молодого человека играет оркестрик невидимых существ…

«Куриная похлебка»/Chicken chasseur (реж. Pascale Hecquet/Belgium/2011/6’) Смертельное танго волка-охотника и его жертв – в темноте и при электрическом свете.

«Шум»/Noise (реж. Ольга и Татьяна Полиектовы/Россия/2012/10’) Фильм о человеке, шумные мысли которого мешают найти свое счастье.

«Циклоид»/ Cycloid (реж. Tomoki Kurogi/Japan/2013/3’26) Визуальная поэма о смене дня и ночи.

«Город»/City (Horad) (реж. Токинданг, Андрей Баджи, Денис Мижуй/Беларусь/2012, 3’56) Минск захвачен зомби. Только музыка группы Recha возвращает им человеческий облик - так искусство влияет на общество.

«Хавай меня, хавай»/Lap me up (реж. Дмитрий Высоцкий/Россия/2013/3’48) Музыкальный клип на песню группы «Аквариум». Волшебное таинственное путешествие желтого хиппи-автобуса по закоулкам хиппи-сознания.

«Альфред и Анна»/Alfred & Anna (реж. Juanma Suárez/Spain/2013/15’52) Профессор музыки Альфред теряет своих учеников и любовь своей супруги Анны. Сможет ли он вернуть вдохновение и возродить свои чувства? Номинант премии «Гойя» 2013.

«Друзья»/Navajo Song (реж. Роман Соколов/Россия/2012/6’30) В основе сюжета лежит текст деревней песни индейцев племени Навахо, в которой выражено ощущение неразрывной взаимосвязи всех живых существ на Земле. Это история-притча о человеке, который делится своим особым восприятием мира с окружающими.

«Пластилиновая любовь»/Plastic Crash (реж. Olya Tsoraeva/Belgium/2012/4’12) Лирическая пластилиновая анимация на музыку группы Radiohead.

09.11.2013 – 19.00 – «Трогательно до ужаса, до жути смешно – мультфильмы для взрослых»

Великолепная подборка фильмов в категории 18+ - совсем «не детские» и, на первый взгляд, даже шокирующие. Однако за внешним ужасом и кошмаром здесь везде доминирует человеческое послание и глубокий смысл. Авторы – откровенны со своим зрителем в визуальных образах, откровенностях о жизни и смерти. Но ужас здесь – не ради ужаса, а эротика – не ради эротики. За этим стоят куда более глубокие вещи, это просто средства донести до вас главное. Вы увидите диктатуру зомби в Аргентине, прогуляетесь по Трафальгарской площади с мертвецом, познакомитесь в клубе анонимных алкоголиков с Лермонтовым, попробуете необычный хамон и прокатитесь на лошади с совершенно пьяным ковбоем.

«Зомбирама»/Zombirama (реж. Ariel López V., Nano Benayón/Argentina/2012/7’20) Альтернативная история: диктатура зомби в Аргентине.

«Кровь»/Blood (реж. Velislava Gospodinova/Bulgaria/2012/6’15) Драматическая история о жизни и смерти и их вечном спутнике - крови.

«Выброшенный на берег»/Washed Ashore (реж. Jonas Ott/Netherlands/2012/5’23) История потерпевшего кораблекрушение моряка, которого волна выносит к довольно странному городу…

«Черный»/Black (реж. Иван Золотухин/Россия/2013/2’09) Анимационный клип на одноименную композицию рэппера Наума Блика, в основе которой – стихотворение Саши Черного. Его главный герой — поэт, балансирующий на грани реальности, кошмара, бессмертия...

«Не бойся смерти»/Don't Fear Death (реж. Louis Hudson & Ian Ravenscroft/UK/2013/3’03) Веселый фильм ужасов о преимуществах смерти над жизнью.

«Хамон»/Jamon (реж. Iria López/UK/2012/8’) Хосе – маленький испанский поросенок и единственная свинья в семье. Однажды у него появляется новый сосед, и Хосе начинают терзать смутные сомнения….

«Тото»/Toto (реж. Zbigniew Czapla/Poland/2013/12’04) Очень живописная, но совсем не детская история.

«Девушка из листьев»/La Fille aux Feuilles (реж. Marina Rosset/Switzerland/2013/6’01) Молодой человек идет в лес хоронить умершую рыбку и внезапно попадает в страстные объятия обворожительной лесной девы.

«Голодный мертвец»/Hungry Corpse (реж. Gergely Wootsch/UK/2013/9’49) На Трафальгарской площади встречаются голодный мертвец и голубь с перебитым крылом. В озвучании фильма участвовал лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA Билл Найи («Реальная любовь»).

«Пьянее скунса»/Drunker than a Skunk (реж. Bill Plympton/USA/2013/3’17) Адаптация поэмы Уолта Кертиса о вечно пьяном ковбое - от классика американской анимации. «Синий с черным»/Black&Blue (реж. Ruud Bakker/Netherlands/2012/4’22) Это судьба или просто невезенье? Ода человеческой глупости в духе премии Дарвина.

«Атомный лес» - «Мой Мишель»/Atomic Forest-My Michelle (реж. Алексей Лебедев/Россия/2013/22’07) Сериал канала «2х2» рассказывает о постапокалиптическом мире леса, который населен разумными мутировавшими животными. В этой серии медведь Йод решает завязать с выпивкой и присоединяется к клубу анонимных алкоголиков, где знакомится с Лермонтовым…

10.11.2013 – 19.00 – Церемония закрытие фестиваля + «Топ 10 фильмов ХI фестиваля «Мультивидение»