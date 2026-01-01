Меню
Награды и номинации фильма Траурный лес

Награды и номинации фильма Траурный лес 2007

Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2007 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2007
Премия Нетпак
Победитель
