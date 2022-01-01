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Masukake line

Линия руки, 2007

2007 / Япония
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О фильме

Город перестраивают, и хозяйка кондитерской лавки Нори готовится переселиться в новый дом, надеясь за счет компенсации обеспечить себе безбедную старость. Муж исчез восемнадцать лет назад, оставив ее с тремя детьми. Накануне переезда возникает юридическое осложнение – лавка записана на имя исчезнувшего мужа. Нори обращается за помощью к сожителю ее дочери Эри, но ее ждет неприятное открытие. Молодой человек, выдававший себя за будущего адвоката, на самом деле никчемный бездельник. В довершение ко всему неожиданно домой возвращается муж. Чтобы понять тайные судьбы этой семьи, приходится обратиться к хиромантии…

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2007
Режиссер
Джунсуке Киносита
В ролях
Тосиэ Нэгиси
Канн Миками
Хару Кавацу
Все актеры и съемочная группа
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