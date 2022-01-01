Линия руки, 2007

Город перестраивают, и хозяйка кондитерской лавки Нори готовится переселиться в новый дом, надеясь за счет компенсации обеспечить себе безбедную старость. Муж исчез восемнадцать лет назад, оставив ее с тремя детьми. Накануне переезда возникает юридическое осложнение – лавка записана на имя исчезнувшего мужа. Нори обращается за помощью к сожителю ее дочери Эри, но ее ждет неприятное открытие. Молодой человек, выдававший себя за будущего адвоката, на самом деле никчемный бездельник. В довершение ко всему неожиданно домой возвращается муж. Чтобы понять тайные судьбы этой семьи, приходится обратиться к хиромантии…