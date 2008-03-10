Несчастный случай, 2008

Когда Фарис привозит домой из частной клиники свою жену Фатиму, он - самый счастливый мужчина в мире, его футбольный клуб победил соперника, он только что приобрел новое такси, и, главное, его жена только что подарила ему первенца - замечательного маленького сына. Жизнь, кажется, улыбается Фарису, дипломированный выпускника университета, вынужденно ставшего таксистом, ожидающего работы, которую он заслуживает, но судьба в этот день решает несколько иначе: под видом красивой и таинственной пассажирке, севшей к нему в машину. Подвозя ее в своем такси Фарис даже и не подозревает, что в опасности его будущее, его счастье и даже его собственная жизнь.

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