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Киноафиша Фильмы Прозрачный Лама

Прозрачный Лама

, 2006
Россия / 18+

О фильме

Документальный фильм о тибетском Ламе Достопочтенном Цечу Ринпоче. В бесконечном потоке существования нашу жизнь можно сравнить с каплей воды в огромном океане. Мы настолько заняты своими собственными заботами, что у нас почти нет времени задуматься над истинными ценностями. Но есть люди, одна встреча с которыми способна изменить нашу жизнь. Невероятная сила любви, сочувствия, доброты и внутреннего света раскрывает наши сердца, разбивает концепции и полностью меняет наше отношение к миру. Это сильное вдохновение остается с нами и мы хотим делиться благословением высшей истины, которая является высшей радостью.
Режиссер Анна Новикова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2006

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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