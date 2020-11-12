Документальный фильм о тибетском Ламе Достопочтенном Цечу Ринпоче. В бесконечном потоке существования нашу жизнь можно сравнить с каплей воды в огромном океане. Мы настолько заняты своими собственными заботами, что у нас почти нет времени задуматься над истинными ценностями. Но есть люди, одна встреча с которыми способна изменить нашу жизнь. Невероятная сила любви, сочувствия, доброты и внутреннего света раскрывает наши сердца, разбивает концепции и полностью меняет наше отношение к миру. Это сильное вдохновение остается с нами и мы хотим делиться благословением высшей истины, которая является высшей радостью.