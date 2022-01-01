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Скоро в прокате "Челюсти. Столкновение"
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Теория убийств
Теория убийств, 2009: актеры и роли
Kill Theory
Теория убийств
2009 / США
5.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Теория убийств, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Мур
Chris Moore
В ролях
Агнес Брукнер
Agnes Bruckner
Патрик Флюгер
Тедди Данн
Teddy Dunn
Риэнн Дузич
Тэрин Мэннинг
Taryn Manning
Тео Росси
Theo Rossi
Дэниэл Фрэнзис
Стеффи Уикенс
Кевин Гэйдж
Эдвин Ходж
Edwin Hodge
Дон МакМанус
Don McManus
Карли Поуп
Carly Pope
Тони Уинн
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Одна
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