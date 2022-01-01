Сезон любви, 1969

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о выходе в прокат О фильме Мори Ёко вот-вот закончит учебу и начнет работать, помогая своей небогатой семье. Сбежав с вечера танцев от своего поклонника студента Ясумуро, она случайно прячется в машине Куросавы - управляющего фирмы, куда Ёко устраивается на работу... Развернуть 7.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 1969 Премьера в мире 21 февраля 1969 Режиссер Умэцугу Иноуэ В ролях Ёко Кон Джордж Хамано Луис Такано Кэнсаку Морита Ясунори Ирикава Все актеры и съемочная группа 1 постер

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