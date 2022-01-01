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Сезон любви
Koi No Kisetsu
Сезон любви, 1969
1969 / Япония
7.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
мелодрама
мюзикл
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О фильме
Мори Ёко вот-вот закончит учебу и начнет работать, помогая своей небогатой семье. Сбежав с вечера танцев от своего поклонника студента Ясумуро, она случайно прячется в машине Куросавы - управляющего фирмы, куда Ёко устраивается на работу...
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7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1969
Премьера в мире
21 февраля 1969
Режиссер
Умэцугу Иноуэ
В ролях
Ёко Кон
Джордж Хамано
Луис Такано
Кэнсаку Морита
Ясунори Ирикава
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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