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Пустыня Тартари
Пустыня Тартари, 1976: актеры и роли
Deserto dei Tartari, Il
Пустыня Тартари
1976 / Италия / Франция / ФРГ
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Пустыня Тартари, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Валерио Дзурлини
Valerio Zurlini
В ролях
Витторио Гассман
Vittorio Gassman
Джулиано Джемма
Giuliano Gemma
Хельмут Грим
Helmut Griem
Филипп Нуаре
Philippe Noiret
Жак Перрен
Jacques Perrin
Франсиско Рабаль
Francisco Rabal
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