История Пао, 2005

Это история молодой девушки Пао, живущей среди величественных гор Северного Вьетнама, и случайно узнавшей историю любви и бурных страстей своих родителей. Господин Чанг женился на госпоже Киа, но как-то поздно ночью привел домой другую женщину - госпожу Сим. А спустя некоторое время госпожа Сим родила ему двоих детей, Пао и Трай, и ушла. Добросердечная Киа воспитала детей как своих собственных, сполна отдавая им тепло и любовь, и дети считали ее родной матерью. Но однажды, госпожа Сим вернулась, чтобы забрать своих детей...

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