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История Пао
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Chuyen cua Pao

История Пао, 2005

2005 / Вьетнам
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Это история молодой девушки Пао, живущей среди величественных гор Северного Вьетнама, и случайно узнавшей историю любви и бурных страстей своих родителей. Господин Чанг женился на госпоже Киа, но как-то поздно ночью привел домой другую женщину - госпожу Сим. А спустя некоторое время госпожа Сим родила ему двоих детей, Пао и Трай, и ушла. Добросердечная Киа воспитала детей как своих собственных, сполна отдавая им тепло и любовь, и дети считали ее родной матерью. Но однажды, госпожа Сим вернулась, чтобы забрать своих детей...
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 января 2006
Режиссер
Нго Куанг Хай
В ролях
До Ти Ха Иен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма История Пао 1 постер
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