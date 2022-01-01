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Мое большое греческое лето
Мое большое греческое лето, 2008: актеры и роли
My Life in Ruins
Мое большое греческое лето
2008 / США / Испания
Трейлер
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Мое большое греческое лето, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дональд Петри
Donald Petrie
В ролях
Ниа Вардалос
Nia Vardalos
Ричард Дрейфусс
Richard Dreyfuss
Харланд Уильямс
Рейчел Дратч
Rachel Dratch
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