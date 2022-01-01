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Мое большое греческое лето Мое большое греческое лето
Киноафиша Фильмы Мое большое греческое лето Мое большое греческое лето, 2008: актеры и роли
My Life in Ruins Мое большое греческое лето 2008 / США / Испания
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Мое большое греческое лето, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дональд Петри Donald Petrie
В ролях
Ниа Вардалос Ниа Вардалос Nia Vardalos Ричард Дрейфусс Ричард Дрейфусс Richard Dreyfuss Харланд Уильямс Рейчел Дратч Рейчел Дратч Rachel Dratch
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